BPOL-HH: 2.900 Euro Geldstrafe nach Verurteilung nicht gezahlt-Vom Bahnhof Altona in die Haftanstalt- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Am 05.11.2023 gegen 15.20 Uhr gerieten zwei Männer in einer im Bahnhof Altona am Bahnsteig stehenden S-Bahn aus nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Alarmierte Bundespolizisten konnten vor Ort nur noch einen Beteiligten feststellen. Bei dem offensichtlich unverletzten Mann (m.49) wurden die Personalien anschließend fahndungsmäßig überprüft; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Mitte Oktober 2023 wurde der wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verurteilte Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 2.900 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen in einer Haftanstalt zu verbüßen."

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen angeforderten Arzt wurde der 49-Jährige einer Haftanstalt zugeführt.

