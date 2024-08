POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 6.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall, Diebstähle aus Pkw

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: 6.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Gaildorfer Straße und Friedrich-Bergius-Straße zu einem Zusammenstoß. Ein 67-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Gaildorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte in die Friedrich-Bergius-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 32-Jährigen, welcher auf der Gaildorfer Straße entgegenkam und in Fahrtrichtung Onolzheim unterwegs war. Dieser erkannte, dass der 67-Jährige abbiegen wollte, konnte jedoch einem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen. Der Hyundai kollidierte anschließend im Kreuzungsbereich mit der linken Fahrzeugseite des 32-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

In der Kurz-Huber-Allee wurde am Montagabend zwischen 21 und 22:30 Uhr ein Pkw vor einem Wohnhaus unverschlossen abgestellt und anschließend festgestellt, dass Werkgegenstände aus diesem entwendet wurden. Unbekannte entnahmen neben zwei Tankkarten, Bargeld sowie ein Taschenmesser. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Blaufelden: Fahrzeugschein entwendet und entsorgt

Am Dienstagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr wurden zwei unverschlossene Pkw in der Silcherstraße geöffnet. Aus einem Pkw der Marke Fiat wurde ein Fahrzeugschein entwendet, welcher ebenfalls am Dienstag in einer Mülltonne an einer Tankstelle in der Kaiserstraße aufgefunden wurde. Aus dem zweiten Pkw der Marke Seat wurde nichts entwendet.

Ebenfalls am Dienstag zwischen 5 und 6 Uhr wurde aus einem unverschlossen Pkw der Marke Opel im Schillerweg ebenfalls ein Fahrzeugschein entwendet.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

