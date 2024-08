Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Bus

Gangelt/B56n (ots)

Verkehrsunfall

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 8:14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 n alarmiert.

Kurz zuvor war aus Richtung Selfkant kommend in Fahrtrichtung Heinsberg ein Bus mit einer Panne liegen geblieben. In dem Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt 18 Personen, größtenteils Menschen mit Behinderungen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht und prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Busses. Der 42-jährige Pkw-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Entgegen erster Meldungen war der Fahrer glücklicherweise nicht eingeklemmt, so dass er schnell durch den Rettungsdienst versorgt und stabilisiert werden konnte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise wurde der Großteil der 18 Businsassen nicht verletzt. Lediglich eine Person erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, konnte aber vor Ort ambulant versorgt werden. Die Businsassen konnten durch ein Ersatzfahrzeug die Weiterreise antreten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die anschließende Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 46 n zwischen den Ortschaften Birgden und der Bundesautobahn 46 rund 3 Stunden lang gesperrt werden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Günter Paulzen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell