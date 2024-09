Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall; Rundheuballen brannten; Audi Q5 gestohlen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfall: Beteiligte machen widersprüchliche Angaben - Hanau/Großauheim

(fg) Aufgrund widersprüchlicher Angaben zweier Beteiligten zu einem Unfallhergang am Montagnachmittag in der Geleitsstraße (50er Hausnummern) sucht die Polizei nun Zeugen. Letztlich kam es im Bereich Burggartsweidig/Geleitsstraße zum seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Baustellenfahrzeug und einem braunen Mazda. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim.

2. Rundheuballen brannten: Kripo ermittelt und sucht Zeugen - Maintal

(fg) Drei Rundheuballen brannten am Dienstag auf einem Feld neben der Kreisstraße 872 in Wachenbuchen, weshalb die Kripo nun wegen Brandstiftung ermittelt. Aufgrund der zum Tatzeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnisse kann eine Selbstentzündung derzeit nahezu ausgeschlossen werden. Die Heuballen lagen auf einem Feldweg an der Kreisstraße 872 zwischen Wachenbuchen und Niederdorfelden. Es entstand Schaden von rund 180 Euro. Gegen 18.10 Uhr meldete ein Spaziergänger die bereits in Brand stehenden Ballen bei der Feuerwehr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Werkzeuge aus Lager gestohlen - Maintal

(fg) Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Montagmorgen, 10 Uhr und Dienstagnachmittag, 13.30 Uhr, in einem als Lager genutzten Gebäude in der Wilhelm-Röntgen-Straße (20er Hausnummern) ihr Unwesen trieben. Mit einem Stein warfen die Einbrecher ein Fenster des ehemaligen Schnellrestaurants ein, kletterten durch dieses ins Innere und betraten eine dortige Garage. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Autodiebe stahlen Audi Q5 - Schlüchtern

(fg) Autodiebe waren in Schlüchtern zugange und stahlen einen in der Straße "Struthrain" (30er Hausnummern) abgestellten schwarzen Audi Q5. Der Wagen, an dem GN-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1608 angebracht waren, wurde in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 18.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

