POL-OF: Mehrere Schüler klagten über Atemwegsreizungen: Ermittlungen nach mutmaßlicher Reizgasfreisetzung

Offenbach (ots)

(lei) Noch nicht klar sind die Umstände, warum am Donnerstagmittag mehrere Schülerinnen und Schüler der Mathildenschule über Reizungen ihrer Atemwege klagten. Kurz nach 12.30 Uhr wurden etliche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Bildungseinrichtung in der Mathildenstraße entsandt, nachdem dort zunächst ein Feueralarm aufgelaufen war. Kurz darauf berichteten neun Schüler über Beschwerden beim Luftholen, weswegen sie medizinisch behandelt wurden und zwei von ihnen vorsorglich in ein Krankenhaus kamen. Die Schule, die zwischenzeitlich geräumt wurde, wurde durch die Feuerwehr durchgelüftet.

Die Polizei geht nun ersten Informationen nach, wonach die Ursache der Beschwerden in der Freisetzung des Inhaltes eines Pfeffersprays liegen könnte, das vor Ort aufgefunden wurde. Ein möglicher Verursacher im jugendlichen Alter ist den Beamten bereits namentlich bekannt. Die Ermittlungen dauern jedoch an.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach entgegengenommen.

Offenbach, 19.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

