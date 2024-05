Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handwerker-Transporter gewaltsam geöffnet - Werkzeuge gestohlen ++ mit dem E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Pkw vs. Radfahrer - schwerer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 13.05.2024 ++

Lüneburg

Adendorf/Bardowick - Handwerker-Transporter gewaltsam geöffnet - Werkzeuge gestohlen

Zwei im Lerchenweg in Adendorf sowie in der St.-Nicolaistraße in Bardowick abgestellte Firmentransporter brachen Unbekannte in der Nacht zum 13.05.24 auf. Die Täter konnten jeweils gewaltsam eine Schiebetür öffnen und erbeuteten diverse Werkzeuge, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Glasfenster von Kiosk beschädigt

An insgesamt sieben Stellen beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 11. auf den 12.05.24 drei Fenster eines Kiosks, St.-Stephanus-Passage. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "kein schöner Anblick" - jungen Mann entblößt sich - nicht das erste Mal

Wegen Exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 29 Jahre alten in der Region wohnhaften jungen Mann. Dieser hatte sich in den späten Nachmittagsstunden des 12.05.24 gegen 17:15 Uhr Am Sande in aller Öffentlichkeit entblößt und den Passanten "sein bestes Stück" präsentiert. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann kurze Zeit später im Innenstadtbereich antreffen konnten. Die Beamten führten eine Gefährderansprache durch und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, der bereits wegen ähnlicher Vorfälle in Erscheinung getreten war.

Lüneburg - mit dem E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 12.05.24 in der Uelzener Straße. Bei dem Mann aus der Region stellten die Beamten gegen 19:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC, Kokain und Opiate verlief positiv. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit infolge Drogen im Straßenverkehr.

Gleiches gilt für einen 26-Jährigen, den die Polizei am 13.05.24 gegen 00:20 Uhr in der Bachstraße unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter stoppte. Auch bei ihm fiel gegen 00:30 Uhr ein Urintest positiv auf THC und Kokain aus.

Lüchow-Dannenberg

Luckau - Fahrradfahrer kollidiert mit Motorrad - leicht verletzt

Zu einer Kollision eines 78 Jahre alten Radfahrers mit einem 58 Jahre alten Motorradfahrer kam es in den Nachmittagsstunden des 12.05.24 auf der Landesstraße 261 im Bereich der Kreuzung Mammoissel/Bülitz. Der Radfahrer wollte gegen 16:40 Uhr die Landesstraße queren und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohngebäude Am Barkhagen brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 10. und 12.05.24 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, mehrere Räume betreten und Schränke geöffnet. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.05.24 in der Greyerstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 12:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum von Marihuana vor wenigen Tagen wurde eingeräumt. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Kinder beobachten "pinkelnden Mann" - Polizei prüft und ermittelt

Von einem Mann im Umfeld eines Spielplatzes "Am Stadtwald", Fichtengrund berichteten zwei Kinder in den späten Nachmittagsstunden des 12.05.24 einer der Mütter. Dabei soll der Mann erst im Umfeld des Spielplatzes gegen 18:15 Uhr "gepinkelt" haben und danach auch nochmal deutlich vor den Mädchen sein Geschlechtsteil entblößt haben. Danach verschwand die Person, die weder durch die im Umfeld spazierengehende Mutter noch durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen werden konnte. Die Polizei prüft und ermittelt wegen einer möglichen exhibitionistischen Handlung.

Die Kinder beschreiben den Mann wie folgt: - männlich - ca. 50 Jahre - 170 cm groß - blond weiße Haare - weißes T-Shirt, schwarze Jacke, schwarze Hose - runde Sonnenbrille Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Jelmstorf, OT. Bruchtorf - Pkw-Tür geöffnet - Roller-Sozia touchiert

Die Beifahrertür eines entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten Pkw Opel Zafira öffnet ein 47-Jähriger in den Mittagsstunden des 12.05.24 auf der Kreisstraße 56 - Ilmenaustraße. Dabei hatte der Mann gegen 13:50 Uhr nicht einen herannahenden Motorrollerfahrer mit seinem Leichtkraftrad Honda wahrgenommen, so dass die Tür das Bein der 73 Jahre alten Sozia auf dem Roller touchierte. Diese erlitt Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Soltendieck - Pkw vs. Radfahrer - schwerer verletzt

Mit einem Fahrradfahrer kollidierte ein 55 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Vivaro in den Morgenstunden des 13.05.24 in der Hauptstraße. Der Opelfahrer war gegen 09:20 Uhr von einem Grundstück rückwärts auf die Hauptstraße eingefahren und den 62 Jahre alten Radfahrer übersehen. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer in die Heckscheibe fiel. Er erlitt schwerere Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Bei dem Radfahrer wurde parallel eine Alkoholisierung festgestellt.

Uelzen - "hochwertiges Pedelec als Fundsache" - durch Codierung Eigentümerin ermittelt

Dank der "polizeilichen" Codierung konnte die Polizei jetzt ein hochwertiges "Fund-Fahrrad" der rechtmäßigen Besitzerin übergeben. Das Pedelec war am 11.05.24 im Bereich eines Marktes in der Bahnhofstraße durch einen Passanten festgestellt und der Polizei übergeben worden. Diese konnte das Pedelec jetzt der 89 Jahre alten rechtmäßigen Besitzerin zuordnen und übergeben, die sich aufgrund einer Erkrankung nicht mehr erinnern konnte, wo sie das Pedelec abgestellt hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell