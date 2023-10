POL-NOM: Mountainbike aus Stadtgebiet entwendet

Einbeck (ots) - Am Sonntag, den 08. Oktober 2023, 01:00 Uhr, beschädigte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Gandersheim die Fensterscheibe der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Einbeck. Vermutlich zerbarst die Scheibe nach einem Tritt gegen den unteren Holzrahmen. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

