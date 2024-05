Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Korrektur! -> die ersten Codier-Termin im Jahr 2024 in Lüchow-D. und Amt Neuhaus: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codier-Termine am 22., 23. und 27.05.24 ++ Voranmeldung am 15.05.24 erforderlich!

... "nun geht es los!" -> die ersten Codier-Termin im Jahr 2024 in Lüchow-Dannenberg und Amt Neuhaus: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codier-Termine am 22., 23. und 27.05.24 ++ Voranmeldung am 15.05.24 erforderlich!

Lüchow-Dannenberg/Lüneburg - Dannenberg/ Hitzacker/ Am Neuhaus

"Im Mai starten wir auch in Lüchow-Dannenberg und im Amt Neuhaus!" - Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv". Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen, die wir gerne anbieten. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Am 22.05.24 von 14:00 bis 18:00 Uhr werden auf dem Marktplatz vor der Polizeidienststelle in Dannenberg, Am Markt 6, Fahrräder und Pedelecs codiert.

Am 23.05.24 von 10:00 bis 14:00 Uhr werden auf der Freifläche vor der Tourist-Information in Hitzacker, Am Markt 7, Fahrräder und Pedelecs codiert.

Am 27.05.24 von 10:00 bis 14:00 Uhr werden auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Neuhaus (LK Lüneburg), Am Markt 4, Fahrräder und Pedelecs codiert.

Wichtig: Eine Voranmeldung ist erforderlich! Für diese Anmeldungen ist die Polizei am Mi., 15.05.24, von 09:00 bis 12:00 Uhr unter Tel. 05841-122-229, erreichbar.

