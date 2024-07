Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 28-Jährige bespuckt Bundespolizisten und leistet Widerstand

Halberstadt (ots)

Am Montag, den 1. Juli 2024 wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 12:30 Uhr auf eine 28-Jährige aufmerksam, welche sich im Beisein der Landespolizei am Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofes Halberstadt befand. Die junge Frau aus dem Iran sollte die nächste Zugverbindung nach Bremen nehmen, da sie in letzter Zeit des Öfteren polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Bundespolizisten baten ihre Unterstützung an, woraufhin ein 47-jähriger Beamter von der Polizeipflichtigen angespuckt wurde. Der Aufforderung, ihr Verhalten zu unterlassen, ignorierte die Frau. Sie spuckte erneut in die Richtung des Bundespolizisten und traf diesem am Schuh. Die Beamten versuchten in Form von einfacher körperlicher Gewalt ihr Verhalten zu unterbinden. Daraufhin schlug die Tatverdächtige unvermittelt mit dem rechten Arm in Richtung des Beamten. Die Einsatzkräfte nahmen die Dame mit zur Dienststelle und führten dort alle polizeilich notwendigen Maßnahmen durch. Die Frau erwartet Strafanzeigen unter anderem wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung sowie Widerstandes gegen und tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte.

