BPOLI MD: 2,49 Promille: Mann uriniert auf Bahnsteig, beleidigt und bedroht zwei Mädchen auf sexueller Basis und erhält dafür mehrere Anzeigen sowie ein Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 30. Juni 2024 wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) gegen 17:50 Uhr über einen stark alkoholisierten Mann auf Bahnsteig 2/3 informiert. Eine Streife begab sich zum Ereignisort und traf neben dem 40-jährigen Tatverdächtigen auf zwei betroffene Mädchen und eine weitere Zeugin. Diese gaben an, dass der Mann an den Getränkeautomaten uriniert und anschließend jene 14- und 16-jährigen Heranwachsenden auf sexueller Basis beleidigt und auch bedroht hatte. Zudem hätte er sich währenddessen an sein Glied gefasst. Die Bundes-polizisten nahmen die Aussagen und Daten der vier involvierten Perso-nen auf und den Mann für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Deut-schen ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretene erhält Anzeigen wegen Verunreinigung von Bahnanlagen, Belästigung der Allgemeinheit sowie Beleidigung auf sexueller Basis und Bedrohung. Zudem stellten ihm Sicherheitsmitarbeiter der Bahn aufgrund seines Gebarens ein Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof aus.

