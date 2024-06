Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloses Gepäckstück sorgt für Einschränkungen im Zugverkehr und zu Polizeieinsatz

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 27. Juni 2024 erhielt die Bundespolizei um 13:00 Uhr die Meldung von der Notfallleitstelle der Bahn, dass sich in einem Regionalexpress am Hauptbahnhof Magdeburg ein herrenloses Gepäck-stück befindet. Ein aufmerksamer Zugführer bemerkte den Stoffkoffer an der Endstation am Hauptbahnhof. Eine alarmierte Streife begab sich zum Einsatzort. Mehrfach durchgeführte Lautsprecherdurchsagen und eine Nachsuche nach dem Eigentümer verliefen ohne Erkenntnisse. Die Einsatzkräfte forderten zur Aufklärung des nicht zuzuordnenden Gegenstandes die Spezialkräfte der Bundespolizei an und sperrten den Bereich am Bahnsteig sieben weiträumig ab. Nach den durchgeführten notwendigen Einsatzmaßnahmen des Entschärferdienstes aus Leipzig konnten jene Entwarnung für den herrenlosen Koffer geben. In diesem befanden sich lediglich Bekleidungsgegenstände, die jedoch nicht auf einen Besitzer schließen ließen. Der Stoffkoffer wurde nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Aufgrund des Einsatzes kam es insgesamt bei 14 Zügen zu 149 Verspätungsminuten und zwei Teilausfällen. Zusammenfassend weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den geschilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell