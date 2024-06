Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Reisetasche führt zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 25. Juni 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 20:35 Uhr die Information durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, dass sich eine herrenlose Reisetasche in einem unverschlossenen Ge-päckschließfach in der Schließfachanlage des Hauptbahnhofes Halle (Saale) befindet. Durchgeführte Durchsagen und eine Videoauswertung lieferten keine Erkenntnisse über den Eigentümer des Gepäckstückes. Der Bereich der Schließfächer im Bereich des Westtunnels wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und abgesperrt. Zudem forderten sie die Entschärfer der Bundespolizei an. Diese trafen gegen 21:30 Uhr ein. Nach der Inaugenscheinnahme der Spezialisten konnte Entwarnung gegeben werden. Im Koffer befanden sich ausschließlich persönliche Gegenstände, die auf den vermeintlichen Besitzer schließen ließen. Entsprechend können im Nachgang Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen um 22:06 Uhr, wurde die Reisetasche dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Zu Ein-schränkungen im Bahnverkehr kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Bundespolizei weist erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den geschilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell