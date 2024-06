Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 8 Monate Haft für 34-Jährigen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Schönebeck (ots)

Am Freitag, den 28. Juni 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 34-jährigen Mann in Schönebeck. Bei dem sich anschließenden Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg seinen aktuellen Aufenthaltsort aufgrund von Ermittlungen wegen Körperverletzung ersuchte. Zudem fahndete die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen. Demnach wurde er bereits im August 2022 wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht Köthen verurteilt. Nach Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung muss er demnach eine achtmonatige Freiheitsstrafe verbüßen. Da er jedoch unbekannten Aufenthaltes war, erging am 10. Juni dieses Jahres der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten den Mann diesem. Er wurde entsprechend in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Beide Staatsanwaltschaften wurden entsprechend über den Vollzug des Haftbefehls und seinen neuen Aufenthaltsort informiert.

