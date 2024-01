Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Kleefeld: Unbekannter Einbrecher gesucht - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Hannover fahndet die Polizei Hannover seit dem 23.01.2024 mit Bildern nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, im November des vergangenen Jahres versucht zu haben, in ein Einfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Kleefeld einzubrechen. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben?

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover versuchte der Mann am 11.11.2023 gegen 18:10 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße in Hannover-Kleefeld einzudringen. Als dies misslang, entfernte er sich gegen 18:50 Uhr in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Einbrecher.

Der Mann ist schlank, circa 1,80 Meter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einer Kapuzenjacke, einer Jogginghose und einer Baseballcap bekleidet. Dazu trug er eine Bauchtasche, dunkle Sneaker mit heller Sohle, helle Socken und Handschuhe des Herstellers Nike.

Wer kennt den Mann auf dem Foto oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /rod, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell