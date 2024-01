Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen: Männlicher Leichnam nach Brand in Ferienhaus geborgen

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 22.01.2024, ist nach einem Vollbrand eines Ferienhauses in Hemmingen/ Ortsteil Arnum ein männlicher Leichnam geborgen worden. Es handelt sich um den 78 Jahre alten Besitzer des Ferienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach gegen 03:45 Uhr in einem Ferienhaus in der Ferienwohnanlage am Osterbruchweg ein Vollbrand aus. Das Feuer griff auf drei weitere Ferienhäuser über. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den 78-jährigen Besitzer des Ferienhauses nur noch tot aus den Trümmern des Ferienhauses bergen.

Die Brandermittler waren vor Ort und untersuchten das Ferienhaus auf mögliche Brandursachen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte die Brandursache bislang nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei jedoch nicht vor. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell