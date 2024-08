Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind von Autofahrerin übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Vereinsstraße / Alter Postweg;

Unfallzeit: 12.08.2024, 09.25 Uhr;

Am Montagmorgen kam es in Gronau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Eine 41-jährige Frau aus Essen war gegen 09.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Straße Alter Postweg in Fahrtrichtung Kreisverkehr Vereinsstraße / Alter Postweg unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in den Kreisel ein und übersah die sich bereits darin befindliche Radfahrerin. Das Mädchen stürzte. Die Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell