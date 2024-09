Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 22.09.2024

Südosthessen (ots)

Bereich Offenbach

Einbrecher flüchtig - Dreieich

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr konnten zwei männliche Täter mit Kapuzen beobachtet werden, die von einem Grundstück im Bereich der Hainer Trift in Dreieich - Buchschlag flüchteten. Einer der beiden trug graue Oberbekleidung, der andere schwarze Oberbekleidung. Bei der Absuche des Tatortes konnten zwei Leitern am Haus festgestellt werden, die vermutlich von den Tätern benutzt wurden. Diese stiegen offenbar über die Leitern auf das Dach und entfernten dort Dachziegel, um in das Objekt zu gelangen. Im Objekt sollte vermutlich ein Tresor angegangen werden. Möglicherweise aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat oder der Flucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098 1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Roller verunglückt, Fahrer und Sozius schwer verletzt - L 3195 Gem. Maintal

Am gestrigen Samstag, 21.09.2024, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem tragischen Unfall, bei dem zwei 14-jährige Jugendliche aus Maintal schwer verletzt wurden. Zwischen Maintal - Hochstadt und Maintal - Wachenbuchen sei einer Streife der Stadtpolizei Maintal ein mit zwei Jugendlichen ohne Helm besetzter Kleinkraftrad-Roller aufgefallen. Dieser sei zunächst aus dem Blickfeld geraten. Im Rahmen einer Nachschau konnten schließlich ein zerstörter Roller und zwei verletzte Jugendliche am Boden liegend aufgefunden werden. Möglicherweise war es zu einer Kollision mit einem Verkehrszeichen gekommen. Nach sofortiger Erstversorgung konnten die Jugendlichen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Roller wurde total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die L 3195 war bis 00.22 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 43020 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Neun Verletzte in zwei Fahrzeugen - B 45 Gem. Rodgau

Zwischen Rodgau - Jügesheim und dem Tannenmühlkreisel auf der B 45 ereignete sich gestern Abend, 21.09.2024, gegen 20.40 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall mit neun verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Pkw Audi mit einem Pkw Opel, woraufhin beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Fünf der neun verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein Hund wurde von der eingesetzten Feuerwehr Rodgau versorgt. Die B 45 war zwischen Rodgau - Jügesheim in Fahrtrichtung Tannenmühlkreisel von 21.05 Uhr bis 22.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südosthessen sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06183 9115520 entgegen.

Offenbach am Main, 22.09.2024, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell