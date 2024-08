Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Mann, vier Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 46-jährigen Mann

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochnachmittag (07.08.2024) einen türkischen Reisenden fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 46-Jährige wurde gleich vierfach per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hagen gesucht. Diese hatte im April 2023 vier Haftbefehle wegen Erschleichens von Leistungen gegen den im Zeitraum von Januar 2021 bis Oktober 2022 vierfach Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 2.310 Euro konnte durch den in Hagen lebenden Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 154 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte durch die Bundespolizei daher den Justizbehörden überstellt.

