POL-REK: 240717-2: Schockanruf - Betrüger erbeuten Bargeld von Seniorin

Bergheim (ots)

Täter gaben sich als Polizist und Staatsanwältin aus

Unbekannte haben am Dienstagmittag (16. Juli) in Bergheim-Oberaußem eine Seniorin mit einem Schockanruf dazu gebracht Bargeld an einen angeblichen Kurier zu übergeben. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet seitdem nach einer etwa 20 Jahre alten dünnen Frau mit dunklen Haaren, die zur Tatzeit schwarze Sportkleidung, einen schwarzen Rucksack und eine Kappe getragen haben soll.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen riefen die Täter gegen 14.30 Uhr auf dem Festnetzanschluss der Geschädigten mit unterdrückter Nummer an. Der vermeintliche Polizist berichtete von einem tragischen Unfall bei dem eine junge Radfahrerin ums Leben gekommen sein soll. Verursacherin sei die Tochter der Bergheimerin. Nur durch die Zahlung einer sechsstelligen Kaution sei eine Inhaftierung der Tochter abwendbar. Im glauben ihrer Tochter zu helfen, beschaffte die Seniorin mehrere tausend Euro Bargeld und übergab diese wenige Minuten nach dem Telefonat einer angeblichen Kurierfahrerin der Staatsanwaltschaft.

Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde selbst, von der die vermeintliche Amtsperson kommt oder rufen Sie Ihren Angehörigen an, die sich angeblich in einer misslichen Lage befinden sollen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall über den Notruf 110 an die Polizei. (hw)

