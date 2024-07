Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240715-2: E-Scooterfahrer stürzte und verletzte sich leicht - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Weiterer Unfallbeteiligter soll davon gefahren sein

Die Polizei sucht derzeit nach einem bislang unbekannten Fahrer eines roten Transporters, der am Montagnachmittag (15. Juli) an einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooterfahrer (18) in Kerpen-Buir beteiligt gewesen sein soll. Dabei wurde ein 18-Jähriger leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache nehmen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der 18-Jährige mit seinem E-Scooter gegen 15 Uhr auf der Talstraße unterwegs. Er habe beabsichtigt nach links in die Fließstraße abzubiegen. Zeitgleich sei der Fahrer des Lasters von der Fließstraße nach links auf die Talstraße gefahren. Der E-Scooterfahrer sei dem Fahrzeug ausgewichen und gestürzt. Der Unbekannte sei in Richtung Golzheim davon gefahren.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

