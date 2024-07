Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240715-2: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher-Trio

Kerpen (ots)

Lichtbilder im Fahndungsportal NRW

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach drei Einbrechern. Sie sollen am Freitag, den 15. Dezember 2023, in ein Haus in Kerpen eingebrochen sein und Wertsachen entwendet haben. Einer der Täter habe eine rote Jacke mit Fellkragen und eine Jeans getragen. Sein Komplize sei mit einer grünen Jacke, einer grünen Hose und einer blauen Mütze bekleidet gewesen. Der dritte Gesuchte habe einen schwarzen Kapuzenpullover, grau-schwarze Handschuhe und eine graue Jogginghose getragen. Lichtbilder der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar. https://polizei.nrw/fahndung/140814

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Unbekannten sollen am Tattag gegen 9.30 Uhr um das Haus an der Stiftstraße gelaufen und schließlich durch den Keller in die Wohnräume eingebrochen sein. Dort entwendeten Sie laut derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und Wertgegenstände. Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell