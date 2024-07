Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240712-2: Fenster von Einfamilienhaus aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, am Donnerstag (11. Juli) in ein Einfamilienhaus in Pulheim-Sinnersdorf eingebrochen zu sein. Die Verdächtigten sollen ein Fenster gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen der oder die Täter im Zeitraum von 11 Uhr bis 20.15 Uhr das Fenster aufgebrochen und das Einfamilienhaus an der Erftstraße durchsucht haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell