Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240711-6: Pilot von Polizeihubschrauber mit Laser geblendet

Elsdorf (ots)

Tatverdächtiger Senior ermittelt

Ein alkoholisierter Senior hat in der Nacht zu Donnerstag (11. Juli) den Piloten eines Polizeihubschraubers mit einem Laser geblendet. Der Hubschrauber befand sich im Luftraum über Elsdorf und unterstützte Polizisten am Boden bei der Suche nach einer vermissten Person.

Der Pilot meldete gegen 1.30 Uhr, durch einen grünen Laser geblendet worden zu sein. Streifenbeamte trafen wenig später einen Verdächtigen in der Maarstraße an. Sie stellten einen Laserpointer bei dem augenscheinlich alkoholisierten und aggressiven Mann sicher. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von über 1,3 Promille an. Der nunmehr Beschuldigte gab an, dass ihn der Lärm des Hubschraubers gestört habe. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr ermittelt.

Gegen 22.30 Uhr hatten Angehörige von einer Familienstreitigkeit berichtet, in deren Folge ein 34-Jähriger, der sich in einer möglichen psychischen Ausnahmesituation befand, die gemeinsamen Wohnräume verlassen habe. Polizisten in der Fahndung erkannten den Mann, der umgehend die Flucht ergriff und dabei diverse Tütchen mit Betäubungsmitteln fallen ließ. Die Beamten stellten die Rauschmittel sicher und forderten für die weitere Suche einen Polizeihubschrauber zur Unterstützung an.

Um 2 Uhr trafen Polizisten den gesuchten 34-Jährigen an, gegen den sich mittlerweile der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhärtet hatte. Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes bestätigt hatte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln haben die Beamten der Kriminalkommissariate 11 und 13 übernommen. (hw)

