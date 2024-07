POL-REK: 240711-5: LKW-Fahrer fuhr alkoholisiert - Blutprobe

Wesseling (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (10. Juli) in Wesseling ist ein Fahrradfahrer (33) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer (48) gegen 15.15 Uhr auf der Hauptstraße von der Barbarastraße in Richtung Brühler Straße unterwegs. ...

