Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240711-2: Brandserie in Bedburg geklärt - Ermittlungserfolg

Bedburg (ots)

Tatverdächtiger räumt ein für mehr als 25 Brände verantwortlich zu sein

Die seit Ende Juni eingesetzte Ermittlungsgruppe "Hecke" hat durch umfangreiche Maßnahmen und die Auswertung von Zeugenaussagen in der Nacht zu Dienstag (9. Juli) einen Tatverdächtigen identifiziert und vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, für mehr als 25 Brände verantwortlich zu sein. In seiner Vernehmung legte er ein umfangreiches Geständnis ab.

"Ich bin sehr froh, dass die intensiven Ermittlungen der Polizei so schnell zum Erfolg geführt haben und danke allen, die daran mitgewirkt haben. Ich freue mich sehr, denn dieser Ermittlungserfolg sorgt insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger aus Bedburg für Erleichterung", stellt Landrat Frank Rock heraus.

Ermittler des Kriminalkommissariats 21, Fahnder und Beamte des örtlich zuständigen Streifendienstes arbeiteten taktisch abgestimmt zusammen an der Klärung der Brandserie. Dabei gingen die bis zu sechzehn Polizistinnen und Polizisten zielgerichtet ersten Hinweisen auf einen möglichen Tatverdächtigen nach. Mehrere Zeugen lieferten am Montagabend (8. Juli) weitere Hinweise. Sie erkannten im Bereich der Königshovener Höhe zwei entstehende Feldbrände und meldeten ihre Beobachtungen an die Polizei sowie die Feuerwehr. Einem Anwesenden gelang es eine Brandstelle zu löschen. Mit seinem schnellen Handeln verhinderte der aufmerksame Bürger nicht nur die Brandausdehnung, sondern sicherte auch noch Teile des als Brandbeschleuniger genutzten Materials, das für die Ermittlungen von großer Bedeutung ist.

Die Mitglieder der Ermittlungsgruppe bewerteten zeitnah die Hinweise der Zeugen und passten die polizeilichen Maßnahmen an die neuen Erkenntnisse an. In der Folge trafen Polizisten den Tatverdächtigen noch in seinem Kraftfahrzeug an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten stellten das Auto des Tatverdächtigen und umfangreiche Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen gegen den nunmehr Beschuldigten wegen des Verdachts von mehr als 25 Sachbeschädigungen durch Feuer dauern an. Seit März waren im Stadtgebiet Bedburg Hecken, Felder, Bäume und Sperrmüll durch Feuer zerstört worden. Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell