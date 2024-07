Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240711-1: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Zusammenstoß mit Bus

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (10. Juli) in Frechen ist eine Fußgängerin (28) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (38) erlitt einen Schock. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei ein Linienbus gegen 6.30 Uhr auf dem "Neuen Weg" in Richtung Holzstraße gefahren. An einer Ersatzhaltestelle habe der Bus gehalten und die 28-Jährige sei aus dem Bus ausgestiegen. Anschließend habe sie die Straße hinter dem Bus in Richtung Parkplatz Benzelrath überquert. Gleichzeitig sei ein weiterer Bus auf der Gegenfahrbahn in Richtung Dürener Straße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Bus. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Frau gegen den Hyundai des 38-Jährigen geschleudert worden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 8.30 Uhr ab. Polizisten sicherten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell