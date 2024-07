Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240710-2: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Elsdorf (ots)

Autofahrer vorläufig festgenommen

Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) vorläufig fest.

Gegen 16 Uhr fiel den Zivilbeamten ein grauer Opel auf der Bundesautobahn (BAB) 4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Tank- und Rastanlage Frechen auf. An der Anschlussstelle Elsdorf folgte der 43-Jährigen den Anhaltezeichen der Polizisten. Bei der anschließenden Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug fanden die Beamten ein nachträglich professionell eingebautes Schmugglerversteck in dem Fahrzeug. Mehrere Bündel Bargeld zogen die Ermittler aus einem versteckten Kasten in der Karosserie. Auch Anhaftungen von Kokain wiesen die Beamten mit einem vorläufigen Test in dem Versteck nach.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche und eines möglichen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

