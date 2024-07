Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte treten Straßenlaternen aus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (02.07.2024) gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Anwohner, dass vermutlich zwei Jugendliche im Schweriner Weg mehrere Straßenlaternen austraten. Auf Ansprache suchten die beiden das Weite. Hierzu nutzten sie gemeinsam einen E-Scooter. Die alarmierte Polizei konnte nur noch sechs beschädigte Laternen feststellen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

