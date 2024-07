Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240717-1: In zwei Fällen Münzautomaten aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die Dienstag (16. Juli) in Erftstadt und Mittwoch (17. Juli) in Frechen Münzautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll ein Tatverdächtiger in der Nacht zu Dienstag gegen 3.50 Uhr einen Münzstaubsauger auf einem Tankstellengelände an der Carl-Schurz-Straße in Erftstadt aufgebrochen und Münzen entwendet haben.

Die zweite Tat ereignete sich an einer Waschanlage an der Bonnstraße in Frechen am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Hier meldete ein aufmerksamer Zeuge einen etwa 50 Jahre alten und etwa 165 cm großen Mann. Der Verdächtige soll mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Dieser soll den Automaten aufgehebelt, Münzgeld entnommen und auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet sein.

Alarmierte Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell