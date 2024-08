BPOL NRW: Nach Diebstahl in Parfümerie: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Düsseldorf (ots) - Am Dienstagabend (06. August) um 20.45 Uhr, kam es in einem Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (34, 61). Beim Ausstieg am Düsseldorfer Hauptbahnhof eskalierte die Situation und beide Männer schlugen aufeinander ein. Bundespolizisten nahmen beide Personen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen und einer ...

