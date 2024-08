Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen verurteilte Diebin

Gelsenkirchen - Gladbeck (ots)

Dienstagabend (6. August) nahmen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen eine junge Frau fest. Diese wurde bereits durch eine Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht.

Gegen 19:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dabei kontrollierten sie eine 23-Jährige, welche sich gegenüber den Beamten mit einer rumänischen Identitätskarte auswies. Bei einer Überprüfung ermittelten die Einsatzkräfte, dass die rumänische Staatsbürgerin durch die Staatsanwaltschaft Essen per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte sie bereits im August 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls in zwei Fällen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 130 Tagessätzen zu je 15,- Euro verurteilt. Die Bundespolizisten verhafteten die Gladbeckerin und führten sie der Dienststelle zu.

Den offenen Betrag in Höhe von 1.950,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) konnte die Gesuchte nicht aufbringen. Infolgedessen wurde sie nach ihrer Festnahme für voraussichtlich 130 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

