POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gaststätte - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Wir suchen den Fahrer eines weißen BMW SUV, der am Samstagmorgen (06.07.2024, 00.51 Uhr) mit einem geparkten Pkw in Ahlen zusammengestoßen und geflüchtet ist. Zeugen konnten beobachten, wie das weiße Auto - besetzt mit zwei Männern - beim Wenden in einer Sackgasse an der Beckumer Straße gegen den geparkten Pkw stieß, ihn beschädigte und Richtung Innenstadt davonfuhr. Der beiden Männer in dem Pkw ...

