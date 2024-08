Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung im Zug eskaliert am Bahnsteig - Bundespolizei ermittelt

Düsseldorf (ots)

Am Dienstagabend (06. August) um 20.45 Uhr, kam es in einem Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (34, 61). Beim Ausstieg am Düsseldorfer Hauptbahnhof eskalierte die Situation und beide Männer schlugen aufeinander ein. Bundespolizisten nahmen beide Personen vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen und einer durchgeführten Videoauswertung seitens der Bundespolizei griff der 61-Jährige polnische Staatsangehörige beim Ausstieg aus der S1 den 34-jährigen syrischen Staatsangehörigen an. Dabei packte der 61-Jährige den Mann von hinten, drückte ihn gegen das Treppengeländer und trat ihm gegen die Beine. Anschließend schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte setzte sich zur Wehr und brachte den Angreifer zu Boden. Dabei stürzte auch ein unbeteiligter Reisender (38), der zufällig in der Nähe stand. Ohne ersichtlichen Grund ging der 34-Jährige mit mehreren Faustschlägen auf den am Boden liegenden Reisenden los.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit beobachteten die Situation, griffen ein und fixierten die Männer bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Trotz der kleineren Schürf- und Platzwunden, lehnten alle Beteiligten eine ärztliche Versorgung ab. Bei der polizeilichen Kontrolle wirkte der 61-Jährige stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest war aufgrund dessen nicht mehr möglich. Infolgedessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und anschließend durch einen Arzt durchgeführt. Der unbeteiligte Reisende hatte einen Wert von 1,1 Promille und der 34-Jährige einen Wert von 0,0 Promille.

Die Bundespolizei leitete gegen beide Hauptbeteiligten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell