POL-OF: Nach Lagerhallenbrand: Ursache möglicherweise Selbstentzündung von Elektroschrott; Fahndungserfolg: Räuber-Trio vom Bahnsteig geschnappt; Nach tödlichem Unfall: Unbekannter Autofahrer gesucht

1. Nach Lagerhallenbrand: 200.000 Euro Schaden / Ursache möglicherweise Selbstentzündung von Elektroschrott - Offenbach

(lei) Nach dem Großfeuer in einer Lagerhalle für Müllreste beim Offenbacher Wertstoffhof in der Daimlerstraße am Samstagmorgen (wir berichteten), beziffert die Polizei den Schaden vorläufig auf etwa 200.000 Euro. Bis in den Nachmittag hinein mussten die brennenden Müllberge mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden, um Glutnester abzulöschen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Den Brandursachenermittlern der Kriminalpolizei, die den Brandort am heutigen Montag in Augenschein genommen haben, liegen bis dato keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Beamten schließen nach ihrer Begutachtung derzeit nicht aus, dass es zu einer Selbstentzündung von falsch entsorgtem Elektroschrott kam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Etwa 50.000 Euro Schaden nach Brand eines leerstehenden Wohnhauses - Offenbach

(cb) Feuerwehr und Polizei mussten am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, zu einem Brand in der Kaiserleistraße (20er Hausnummern) ausrücken. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass ein leerstehendes Wohnhaus brannte. Ersten Ermittlungen nach brach das Feuer im Erdgeschoss des Hauses aus und breitete sich schnell auf das Dach aus, welches im Laufe der Löscharbeiten einstürzte. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Warum es zu dem Brand kam, ist noch weitgehend unklar. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen diesbezüglich bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der bekannten Kripohotline unter der 069 8098-1234 zu melden.

3. Unfallflucht: Wer hat das "weinrote" Auto gesehen? - Offenbach

(spi) Am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr befuhren drei Autos hintereinander die Langstraße in Offenbach. Auf Höhe der 50er-Hausnummern legte der Fahrer des vordersten Fahrzeugs plötzlich den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Der Fahrzeugführer dahinter wollte einen Zusammenstoß verhindern und fuhr ebenfalls rückwärts. Dabei stieß dieser mit dem Auto dahinter zusammen. Der bislang unbekannte Mann, welcher vorweg fuhr und zuerst zurücksetzte, entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Die vor Ort verbliebenen Unfallteilnehmer konnten lediglich angeben, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um ein "weinrotes" Auto gehandelt habe. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.200 Euro. Wer Hinweise geben kann, meldet sich auf dem Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

4. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Obertshausen

(lei) Schmuck haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch am vergangenen Donnerstag in der Steinheimer Straße erbeutet. Im Zeitraum einer halben Stunde (9 bis 9.30 Uhr) stiegen die Diebe über ein im Erdgeschoss befindliches, offenstehendes Fenster in das Einfamilienhaus mit 20er-Hausnummer ein und entwendeten eine Kunststoffschatulle mit dem Schmuck, ehe sie flüchteten. Die Kripo in Offenbach bittet um weitere Hinweise zu den Tätern (069 8098-1234).

5. Schneller Fahndungserfolg: Räuber-Trio vom Bahnsteig geschnappt - Dreieich / Buchschlag

(lei) Wo die Beute hin ist, ist zwar noch unklar, dafür steht fest, wer sie sich mutmaßlich gewaltsam verschafft hat: Drei Jugendliche müssen sich seit dem frühen Samstagmorgen wegen Verdachts des Raubes auf einen anderen Jungen strafrechtlich verantworten. Den Verdächtigen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren wird vorgeworfen, gegen 1.30 Uhr am Bahnsteig des Buchschlager Bahnhofes einen 14-Jährigen zunächst Gewalt angedroht zu haben, sollte er seine Habseligkeiten nicht herausrücken. Augenblicklich später sollen sie ihm Bargeld, Kopfhörer und eine Jacke abgenommen haben. Ein anderer Täter soll dem Opfer zudem mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Auf ihrer Flucht konnten die drei Jugendlichen im Zuge der polizeilichen Fahndung als Fahrgäste im Auto eines Transportdienstleisters aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Sie mussten für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Polizeiwache und wurden danach an ihre Eltern überstellt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

6. Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses: Eine Person leicht verletzt - Dietzenbach

(cb) In einem Mehrfamiliengebäudekomplex in der Babenhäuser Straße (10er Hausnummern) kam es am frühen Montagmorgen zu einem Brand. Hausbewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten kurz vor 1 Uhr Rauch im Bereich der Tiefgarage und informierten Polizei und Feuerwehr. Der Brand, welcher ersten Erkenntnissen nach aus bislang unbekannter Ursache am Fahrradabstellplatz in der Tiefgarage ausbrach, konnte schnell gelöscht werden. Ein 37Jahre alter Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und der Lüftung des Gebäudekomplexes anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Der durch den Brand verursachte Sachschaden wird auf 20.000 geschätzt. Die Ermittlungen der Offenbacher Kriminalpolizei dauern an. Eine Begutachtung des Brandortes erfolgt im Laufe des Tages.

7. Nach tödlichem Unfall: Unbekannter Autofahrer könnte wichtiger Unfallzeuge sein - Autobahn 3 / Rodgau-Weiskirchen

(lei) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 am frühen Mittwochmorgen (18. September, wir berichteten) nennt die Polizei weitere Details und sucht nach einem noch unbekannten Autofahrer, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommen könnte. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golfs, so die zwischenzeitlichen Erkenntnisse, war gegen 1.50 Uhr offenbar ungebremst von hinten kommend einem vorausfahrenden LKW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen in die Mittelleitplanke. Der 23 Jahre alte Beifahrer verstarb infolgedessen noch an der Unfallstelle; der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben zwischenzeitlich Aufnahmen aus einer Verkehrsüberwachungskamera der Verkehrszentrale Deutschland ausgewertet und festgestellt, dass zum Unfallzeitpunkt ein noch unbekannter Pkw rechts neben dem LKW fuhr. Dieser könnte aufgrund seiner Fahrposition weitere Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, weswegen er und weitere Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden. Bei dem Unfall entstand ferner ein Gesamtschaden von schätzungsweise 50.000 Euro an beiden beteiligten Fahrzeugen. Die Ermittlungen dauern an.

8. Betrunken und ohne Führerschein: Anzeige gegen 28-Jährigen - Heusenstamm

(lei) Weil er ohne gültige Fahrerlaubnis in alkoholisiertem Zustand am Steuer gesessen und beim Fahren auch keinen Führerschein hatte, haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen einen 28-Jährigen für eine Blutentnahme mit auf die Polizeiwache genommen. Er selbst hatte um kurz nach 5 Uhr die Ordnungshüter gerufen und ihnen mitgeteilt, dass er einen Unfall gebaut habe. Vor Ort in der Ostendstraße stellten die Polizisten fest, dass er sich mit der Hinterachse seines Autos auf einem etwa 40 Zentimeter hohen Stein festgefahren hatte und dabei auch eine Laterne beschädigt wurde. Zudem gehen die Beamten davon aus, dass er zuvor offenbar die Kontrolle über seinen grauen Golf verlor und vor Ort wohl auch noch einen geparkten grauen Seat Ibiza touchiert haben muss. Diesen Umstand hatte er den Beamten jedoch verschwiegen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro. Da der Heusenstammer nach Alkohol roch, ordneten die Gesetzeshüter wie erwähnt die Durchführung einer Blutentnahme an. Die gegen ihn laufenden Ermittlungen lauten nun auf Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, der Unfallflucht sowie auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die Beobachtungen zu den Unfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

9. Zwei Männer fordern Handy von Jugendlichen - Langen

(cb) Zwei etwa 18 bis 20 Jahre alte Männer haben von einem 15-jährigen Schüler am Sonntagabend das Handy gefordert. Der Schüler saß gegen 19.30 Uhr mit mehreren Freunden auf einer Parkbank in einer Grünanlage im Bereich der Zimmerstraße, als sich zwei unbekannte Männer näherten. Als die Begleiter des 15 Jahre alten Langeners die Unbekannten bemerken, flüchten sie und der Schüler bleibt alleine auf der Bank zurück. Die beiden Männer, einer führte ein Fahrrad mit sich, forderten von dem Jugendlichen sein Handy. Als dieser sich weigerte sein Handy herauszugeben, sprühten ihm die jungen Männer Pfefferspray ins Gesicht. Hierbei wurde der Schüler leicht verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0.

10. Wer hat den grauen Saic angedotzt? - Hainburg/ Klein-Krotzenburg

(cb) Einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als diese einen in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) geparkten grauen geparkten Saic beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken dotzte der unbekannte Fahrzeugführer zwischen Donnerstagabend ,19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, den grauen Wagen an der vorderen Stoßstange an. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06182 930-0 zu melden.

11. "Mainflinger Kerb": Polizisten bei Einsatz verletzt - Mainflingen

(lei) Volksfeste werden dieser Tage durch die Polizei bekanntermaßen verstärkt zum Schutz der Besucherinnen und Besucher überwacht - so auch die "Mainflinger Kerb". Im Zuge ihres Auftrages wurde eine Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, auf einen jungen Mann aufmerksam, der nach bisherigen Erkenntnissen offenbar mit zwei weiteren Personen einen Aufkleber am Streifenwagen anbringen wollte. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, soll der alkoholisierte 21-Jährige mittels körperlicher Gewalt Widerstand geleistet haben, so der Polizeibericht. Bei der anschließenden Fesselung des jungen Mannes musste er zu Boden gebracht werden, wobei er sich sperrte und massiv nach den Beamten getreten und diese beleidigt haben soll. Die beiden Polizisten erlitten Schürfwunden und auch der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung verantworten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

