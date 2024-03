POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Geseke (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag 20 Uhr auf Samstag 07:45 Uhr, wurde in eine Apotheke am Marktplatz eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen hierzu eine Scheibe an der Eingangstür in der Viehstraße ein. Die Diebe erbeuteten eine Tasche mit Unterlagen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

mehr