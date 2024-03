Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Soest (ots)

Am 1. März führten Beamte der Polizeiwache Soest gemeinsam mit Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Münster und Beamten der Ermittlungskommission Prio in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, einen Einsatz im Bereich der Soester Innenstadt und des Soester Bahnhofes durch. Im Fokus stand insbesondere die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Es wurden offensive Personenkontrollen durch die zivilen und uniformierten Beamten in den genannten Bereichen durchgeführt. Im Ergebnis wurden 56 Personen kontrolliert. Zwei der kontrollierten Personen, ein 18-jähriger Tunesier und ein 27-jähriger Ägypter, beide in der ZUE Möhnesee wohnhaft, versuchten zunächst, sich der Kontrollmaßnahme zu entziehen. Beide konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Grund der Flucht waren offenbar zuvor begangene Ladendiebstähle in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in Soest. Bei beiden Männern konnte zahlreiches Diebesgut aufgefunden werden. Der 18-jährige Tunesier wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Der Ägypter wurde wieder entlassen. Die Beamten sprachen am Ende des Tages sechs Platzverweise für den Bereich des Soester Bahnhofes aus und fertigten drei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. Weitere zwei Ermittlungsverfahren wurden wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zwei weitere Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt sowie sechs Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße erhoben. Sichergestellt wurden Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel und ein Messer. Das konsequente Einschreiten der Beamten wurde von den Bürgerinnen und Bürgern und den Inhabern der Einzelhandelsfilialen sehr positiv aufgenommen. Auch zukünftig wird die Polizei Soest weitere Kooperationseinsätze zusammen mit der Bundespolizei durchführen.(dk)

