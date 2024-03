Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter nach Raubdelikt gesucht

Ense-Bremen (ots)

Am 2. März wurde die Polizei gegen 21:35 Uhr zu einem Raub in der Willi-Eickenbusch-Straße, in Höhe der Hausnummer 3 gerufen. Drei Jugendliche befanden sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als völlig unvermittelt zwei bislang unbekannte Männer auf sie zu rannten. Einer der Täter hielt ein aufgeklapptes Messer in der Hand und forderte einen der Jugendlichen, einen 15-Jährigen aus Ense auf, seinen BVB-Schal auszuhändigen. Der Täter wartete jedoch nicht ab, sondern ergriff den Schal und entriss diesen dem Jugendlichen. Weiter forderte der Täter auch noch die Bluetooth-Kopfhörer des Enser und eine Getränkeflasche. Danach rannte er in Richtung des Supermarktes davon. Der zweite Täter schlug einem weiteren Jugendlichen, einem 16-jährigen Arnsberger, die Brille vom Kopf und das Handy aus der Hand. Dieser wiederum schubste den Täter, so dass dieser zu Boden fiel, sich aufrappelte und ohne Tatbeute ebenfalls in Richtung Supermarkt davon rannte. Vermutlich bestiegen die beiden Täter einen dunklen Kleinwagen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: cirka 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Hose und grau-schwarzen Sneakern. Er trug ein Oberteil mit Kapuze und eine graue Gesichtsmaske. Sprach Deutsch mit türkischem oder arabischem Akzent. Das Messer mit feststehender Klinge, welches der Täter mitführte, hat eine dunkle oder schwarze Farbe.

2.Täter: cirka, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzer Oberbekleidung. Er trug eine Corona-Maske. Beide Täter trugen vermutlich Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell