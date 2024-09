Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere hochwertige Fahrzeuge gestohlen

Südosthessen

(cb) Wir berichteten bereits in den vergangenen Wochen mehrfach über Fahrzeugdiebstähle, bei denen die Täter mutmaßlich das Keyless-Go-System überlisteten und so ohne Auslösen der Alarmanlage die Fahrzeuge entwenden konnten.

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr, sind bis dato Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Gebrauchtwagenhändlers an der Anschrift "Am Seegraben" in Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis eingebrochen und haben dort unter anderem Kurzzeitkennzeichen, Fahrzeugschlüssel und vier Autos gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Audi SQ7, einen grauen Audi A3, eine schwarze Mercedes C-Klasse sowie einen schwarzen Mercedes CLA AMG. Mit diesen fuhren die Diebe anschließend vom Gelände und flüchteten mit samt der Fahrzeuge in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Audi SQ7 wurde am Montag, gegen 2.30 Uhr, aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße (60er Hausnummern) in Bruchköbel gestohlen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich zwei unbekannte Täter dem in der Einfahrt geparkten schwarzen SUV näherten, wohl mittels Funkwellenverstärker das Funksignal des Originalschlüssels verlängerten, das Auto öffneten, einstiegen und schließlich in unbekannte Richtung davonfuhren. Während der eine Täter, ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit blauer Jeans, hellgrauer Jacke und schwarzen Schuhen in das Fahrzeug einstieg und mit diesem vom Grundstück fuhr, ging sein Komplize vorerst zu Fuß in die Richtung, in welche das Fahrzeug flüchtete. Dieser war ebenfalls ungefähr 1,80 Meter groß, hatte eine Sturmhaube auf und trug ein schwarzes Oberteil, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Einen weiteren Fahrzeugdiebstahl in der Seligenstädter Straße (100er Hausnummern) in Obertshausen haben die Beamten ebenfalls zur Bearbeitung auf dem Tisch liegen. Der dort vor einem Wohnhaus abgestellte blaue Audi Q7 wurde durch bislang unbekannte Fahrzeugdiebe zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montagmorgen, 6.15 Uhr vom Grundstück auf unbekannte Art und Weise entwendet.

In der Greifenhagenstraße (einstellige Hausnummern) in Großauheim kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem ähnlich gelagerten Fall. Der Besitzer eines Mercedes AMG GLC stellte seinen Wagen am Sonntag, gegen 18 Uhr, in der Einfahrt vor der Garage ab. Als er seinen Wagen am nächsten Morgen, gegen 8.30 Uhr, nutzen wollte, stellte er den Diebstahl seines schwarzen Mercedes mit HU-Kennzeichen fest.

Die Beamten der zuständigen Fachkommissariate in Offenbach und Gelnhausen haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter den bekannten Telefonnummern 069 8098-1234 beziehungsweise 06051 827-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei daher nochmals zu besonderer Vorsicht, gerade bei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen:

- Nutzen Sie sofern vorhanden eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Das Funksignal der Schlüssel kann abgefangen und verlängert werden.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Fahrzeugtür wirklich verschlossen ist.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach, 24.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

