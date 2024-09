Märkischer Kreis (ots) - Polizeibeamte kontrollierten gestern in Halver, Kierspe und Meinerzhagen erneut die Motorräder von Bikern im Hinblick auf ihren technischen Zustand. Zudem wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In Halver (L528, Sundern) fuhren 1832 Kraftfahrzeuge (218 Kräder) durch die Messanlage. 48 Fahrer waren zu schnell (davon elf Biker), was zu 39 (neun) Verwarngeldern führte. Weitere neun (zwei) ...

