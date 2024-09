Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mofa-Fahrer flieht vor der Polizei

Iserlohn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wollte Samstag, 18.15 Uhr, ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf der Hennener Straße kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt mit etwa 50 km/h über diverse Straßen und Parkplätze in grobe Fahrtrichtung Fröndenberg-Dellwig fort. In Höhe der Abzweigung Ohler Weg bremste er plötzlich ab und bog auf einen Feldweg ein. Auf dem dortigen Schotteruntergrund kippte der Fahrer samt Sozius um. Der 17-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Begleiter (beide aus Holzwickede) blieben unverletzt. Am Mofa entstand geringer Sachschaden. Wie sich herausstellte, fehlte dem Fahrer die nötige Fahrerlaubnis. Die Polizisten zeigten den Fahrer an. (dill)

