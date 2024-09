Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall lebensgefährlich

Hemer (ots)

Ein 52-jähriger Hemeraner fuhr Samstag, gegen 1.30 Uhr, mit seinem Pedelec auf der Hönnetalstraße in Richtung Innenstadt. Er fuhr laut Zeugenangaben starke Schlangenlinien und über eine rote Ampel. Schließlich touchierte er mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, kam zu Fall und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zur Unfallzeit trug er keinen Schutzhelm. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Hamm. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Aufgrund des Verdachts eines vorangegangenen Alkoholkonsums wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Die hiesigen Beamten wurden bei der Spurensicherung durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnameteam des Polizeipräsidiums Essen unterstützt. (dill)

