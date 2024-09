Werdohl (ots) - Am späten Samstagnachmittag randalierte ein 42-jähriger Lüdenscheider in einer Tankstelle an der Plettenberger Straße. Unter anderem warf er im Verkaufsraum eine Flasche Bier zu Boden und pöbelte an den Zapfsäulen eine Kundin an und forderte ihr Portemonnaie. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife verhielt er sich ebenso aggressiv und machte wirre Angaben. Durch einen Arzt und das Ordnungsamt ...

mehr