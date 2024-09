Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht vom Samstag den 07.09.2024 auf Sonntag den 08.09.2024 gingen der Polizei Bingen gleich mehrere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, ins Netz. Zuerst zeigte ein 31-jähriger Moped-Fahrer in Waldalgesheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Der Drogenschnelltest bestätigte den zeitnahen Konsum von Kokain und Amphetamin. Im weiteren Verlauf der Nacht konnte außerdem ein 26-jähriger Pkw-Fahrer auf der K11 bei Bingen-Gaulsheim angehalten werden, dessen Schnelltest positiv auf Cannabis reagierte. Beiden Fahrzeugführern wurde auf der Dienststelle jeweils eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Bei dem 26-jährigen Pkw-Fahrer besteht außerdem der Verdacht, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, sondern mit einer Führerscheinfälschung unterwegs war. Beide müssen sich jetzt in Straf- und Bußgeldverfahren verantworten.

