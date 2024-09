Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale in Tankstelle

Vandalen auf KiTa-Gelände

Werdohl (ots)

Am späten Samstagnachmittag randalierte ein 42-jähriger Lüdenscheider in einer Tankstelle an der Plettenberger Straße. Unter anderem warf er im Verkaufsraum eine Flasche Bier zu Boden und pöbelte an den Zapfsäulen eine Kundin an und forderte ihr Portemonnaie. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife verhielt er sich ebenso aggressiv und machte wirre Angaben. Durch einen Arzt und das Ordnungsamt wurde er schließlich zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizisten zeigten ihn wegen räuberischer Erpressung und Sachbeschädigung an. (dill)

Vier Jugendliche betraten Freitagnachmittag, 15.40 Uhr, das umzäunte Gelände eines Kindergartens an der Schulstraße. Dort sprangen sie - wie auf einem Trampolin - auf einem Sonnensegel herum. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und brachten ihn zu einem späteren Zeitpunkt auf der Wache zur Anzeige. Die Täter waren männlich, Jugendlich und von normaler Statur. Die Personen trugen rote Joggingjacke/schwarze Jogginghose, weißen Kapuzenpullover/graue Jogginghose, weißes Oberteil/schwarze Hose. Eine weitere Person war komplett weiß gekleidet. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell