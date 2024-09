Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer stirbt auf der Nordhelle

Meinerzhagen/Herscheid (ots)

Heute Mittag fuhr ein Motorradfahrer aus Remscheid (49) die L707 in Richtung Herscheid. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er gegen 13.20 Uhr - aus Valbert kommend - im Bereich der ersten Linkskurve mit seiner Suzuki zu Fall und rutschte in die Leitplanke. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte reanimiert werden. Trotz aller Bemühungen verstarb er am Unfallort. Die Straße ist aktuell noch voll gesperrt, wird jedoch in wenigen Minuten freigegeben (Stand: 17.35 Uhr). Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurden die hiesigen Beamten durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis unterstützt. Das Motorrad wurde sichergestellt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell