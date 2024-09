Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Münzgeld an Waschstraße gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hebelte am 2.9.2024, um 00.18 Uhr, ein Münzgeldfach an einer Waschstraße an der Altenaer Straße auf und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Eine Videoüberwachungsanlage zeichnete den Vorfall auf. Der Täter war männlich, schlank, trug eine schwarze Kapuzenjacke, darunter ein weißes Oberteil, eine dunkle Hose und Schuhe der Marke "Vans". Die Tat wurde gestern Mittag angezeigt. Die Polizei sucht Zeugne. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

