Iserlohn / Märkischer Kreis (ots) - Achtung Betrüger! Gerade heute - vor allem in Iserlohn - rufen falsche Polizeibeamte an auf der Suche nach potentiellen Opfern. Ihre Räuberpistole heute wieder einmal: Nach Einbrüchen und Festnahmen wurden angeblich Adressen mit den nächsten Einbruchsorten gefunden. Darauf stehen angeblich die Namen der Angerufenen. Gehen die auf die Lügenstory ein, bieten die Betrüger an, z.B. ...

