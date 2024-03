Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungsgruppe "EG Alu" der Hagener Polizei überführt Hehler - Untersuchungshaft angeordnet

Hagen (ots)

Das konsequente Vorgehen einer Polizeibeamtin aus Mettmann war der Beginn der Überführung eines Hehlers, der im großen Stil Diebesgut weiterverkauft hat und nun in Untersuchungshaft sitzt. Bereits Ende November 2022 wurde der jungen Frau ihr Smartphone in ihrer Freizeit auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt gestohlen. Am Folgetag gelang es der Beamtin über eine Ortungssoftware das Gerät in einer Wohnung in der Augustastraße in Hagen-Wehringhausen zu orten. Sie informierte ihre Kollegen, die die betreffende Wohnung durchsuchten. Bei dem 30-jährigen arbeitslosen Wohnungsmieter fanden die Beamten über 70 elektronische Geräte (Smartphones, Tablets, Laptops), welche vermutlich alle bei Taschendiebstählen in Bussen und Innenstädten sowie bei PKW-Aufbrüchen gestohlen worden sind. Zudem konnten 13.500 Euro Bargeld aufgefunden werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5390539). Anfang März 2023 konnte erneut ein Smartphone bei dem 30-Jährigen geortet werden, welches aus einem Diebstahl in Köln stammte. Erneute Durchsuchungsmaßnahmen bei dem Hagener führten zur Auffindung von 22 weiteren elektronischen Geräten, die aus verschiedenen Eigentumsdelikten in NRW (Essen, Dortmund, Neuss, Köln, Bochum und Soest) stammten. Diese konnten den rechtmäßigen Eigentümern bereits zugeordnet und wieder ausgehändigt werden. Auch hier stellte die Polizei fest, dass die Geräte überwiegend aus Diebstählen stammten. Dem 30-Jährigen kam hierbei immer die Rolle des Hehlers zu, der das Diebesgut gewinnbringend verkauft hat. Er ging aufgrund seiner Taten auf Anordnung eines Richters zunächst in Untersuchungshaft und erhielt eine Bewährungsstrafe. Der Hagener war aber offensichtlich unbelehrbar. Denn am 23.11.2023 fand eine Hausverwalterin in einem Schrank auf dem Flur des Mehrfamilienhause, in dem der Mann wohnte, eine Tasche mit zahlreichen in Alufolie eingewickelten Smartphones. Grund genug für das Kriminalkommissariat 13 der Hagener Polizei eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen "EG Alu" einzurichten. Aufgrund der neuerlichen Erkenntnisse der Ermittler nahmen sie den 30-Jährigen Ende der vergangenen Woche fest und führten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen einem Richter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten erneut zahlreiche elektronische Geräte, unter anderem auch ein E-Bike, aufgefunden werden. Das Diebesgut konnte teilweise schon entsprechenden Straftaten und Eigentümern zugeordnet werden. Durch die Arbeit der Ermittlungsgruppe konnten auch zahlreiche kriminalpolizeiliche Erkenntnisse zu weiteren Tätern gewonnen werden, die nun noch ausgewertet werden. Die Ermittlungen der "EG Alu" dauern weiter an. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell