Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Emmerthal (ots)

In der Nacht auf Samstag (24.08.2024) kam es, gegen 01:00 Uhr, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Straße "Aerzener Weg" in Emmerthal. Die Anwohner wurden durch einen lauten Knall und aufsteigenden Rauch geweckt. Zwei unbekannte, männliche Täter führten nach jetzigen Erkenntnissen einen Sprengkörper in den Automaten ein und verursachten mit diesem eine Explosion. Durch die Explosion wurde der Zigarettenautomat so stark beschädigt, dass die Zigarettenpackungen frei zugängig waren. Die Täter flüchteten anschließend mit den Zigarettenschachteln fußläufig in Richtung der Straße "Am Hopfenbrink". Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der genaue Schadenswert ist aktuell noch unbekannt. Die Täter konnten durch eine Zeugin wie folgt beschrieben werden: kurze Haare, beige Kapuzenpullover, circa 20 Jahre alt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Hameln aufgenommen und an das zuständige 6. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes übergeben. Die Polizei Hameln sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den unbekannten Täter tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Hameln in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell