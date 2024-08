Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrecher durch Videoüberwachung geschnappt

Holzminden/ Boffzen (ots)

Am Samstag (24.08.2024) kam es nach bisherigen Erkenntnissen in der Gartenstraße in Boffzen zu einem versuchten Einbruch. Ein aufmerksamer Anwohner stellte in seinem Garten eine fremde Person fest, die sich auffällig verhielt. Da es in den vergangenen Monaten bereits zu mehreren Einbrüchen in das dortige Einfamilienhaus kam, installierte der Mann eine Überwachungskamera. Diese löste am Samstag gegen 22:50 Uhr einen Alarm aus, wodurch der Hauseigentümer auf die 54-jährige Person im Garten aufmerksam wurde und anschließend festhielt. Die Einsatzkräfte der Polizei erkannten vor Ort, dass der 54-Jährige ein Damen-Fußball-Trikot trug, welches aus einem vorherigen Diebstahl bekannt war. Bereits vor zwei Wochen entwendete ein Dieb die Damenbekleidung zweier Fußballmannschaften, während eines Fußballspieles in Boffzen. Nach jetzigen Erkenntnissen verschaffte sich der 54-Jährige in den vergangenen Wochen in mindestens vier Fällen unerlaubt Zutritt in Wohnhäuser und in das Sportheim in Boffzen. Der Mann entwendete immer wieder Damenbekleidung für den eigenen Gebrauch. In der Wohnung des Mannes konnte weiteres Diebesgut in Form von Damenbekleidung aufgefunden werden. Er selbst bezeichnete sich als "Crossdresser". Dabei handelt es sich um Personen, die die Bekleidung des anderen Geschlechtes bevorzugen. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte im Bereich Boffzen. Personen, die ebenfalls Geschädigte eines Diebstahls von privater Damenbekleidung einschließlich Unterwäsche geworden sind, werden gebeten sich beim Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 zu melden.

